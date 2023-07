Bis zu 37 Grad! So wird das Wetter am Wochenende in Bayern

Am Main klettert das Quecksilber noch mal auf bis zu 37 Grad. Auch in den Alpentälern bleibt es bei um die 30 Grad sommerlich.

In der Nacht kühlt es kaum ab. In Unterfranken wird es bei 19 bis 11 Grad im Bayerwald nur etwas angenehmer.

Am Samstag zeigt sich in ganz Bayern wieder die Sonne. An den Alpen bilden sich im Tagesverlauf größere Quellwolken. Bei Höchstwerten von 27 bis 35 Grad wird es heiß!

In der Nacht zum Samstag breiten sich von Süden gebietsweise Wolkenfelder aus, es bleibt aber weiterhin trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte.

Mit den extremen Temperaturen und der andauernden Trockenheit, bleibt auch die Waldbrandgefahr hoch.

Vor allem am Sonntag gelte an vielen Orten im Freistaat die zweithöchste Warnstufe vier. In Franken werde teilweise sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe erwartet. In mehreren Regionen wurden Beobachtungsflüge angeordnet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Laut Ministerin Michaela Kaniber (45, CSU) kann unter diesen Bedingungen schon ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette einen Brand auslösen. Offenes Feuer und Grillen in Waldnähe sei deshalb unbedingt zu unterlassen.

Erst ausgiebiger Regen kann die Gefahrensituation wieder entspannen.