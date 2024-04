"Temperaturexplosion" in Bayern: Knackt das Quecksilber an diesem Wochenende die 30-Grad-Marke?

München - Das erste Aprilwochenende des Jahres könnte bereits für so manche Wetter-Messstation neue Rekorde bedeuten. Denn Experten vermuten, dass in Bayern bereits jetzt erstmals die 30-Grad-Marke erreicht werden könnte.

Neutral betrachtet ist das – auch wenn der April bekanntlich macht, was er will – natürlich deutlich zu warm für diese Jahreszeit. Bereits Februar und März waren in Bayern deutlich zu mild.

Sommer im April? In Bayern rechnet der Deutsche Wetterdienst mit neuen Rekordwerten. © 123RF/jakobradlgruber

Auch das haben die Wetterexperten beim DWD analysieren können. Ob der Sommer entsprechend auch zu heiß oder unüblich lange zu warm sein würde, könne man daraus jedoch noch nicht herauslesen, heißt es weiter.

Der Klimawandel allein ist nur ein Punkt für die erstellten Prognosen für die erste April-Dekade.

Für die Temperaturen an diesem Wochenende sind mehrere Faktoren verantwortlich: Ein zu warmer Atlantik, Strömungen aus dem Südwesten, die durch das Orkantief westlich von Irland verstärkt werden und das ohnehin erwartete sonnige Wetter über dem Freistaat tragen ihren Teil bei.

Der bisherige Höchstwert für diese Periode in Bayern lagen bisher bei 26,8 Grad in Wasserburg. Das war im Jahr 1961. Diese Messstation ist inzwischen geschlossen – was jedoch nichts an den zu erwarteten Höchstwerten ändert.

Nur knapp dahinter, bei 26,7 Grad, liegt der Höchstwert von 2011 in Garmisch-Partenkirchen. In München wurden zeitgleich 25,2 Grad erreicht.