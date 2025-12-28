Frostiger Wochenstart in Bayern: Bis zu -13 Grad in der Nacht
Von Annkathrin Stich
München - Frostige Nächte mit bis zu -13 Grad in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem eisigen Wochenstart. Auch ein wenig Schnee kann es geben.
In der Nacht auf Montag sinken die Tiefstwerte auf -6 bis -13 Grad.
Der Montag beginnt an vielen Orten mit Sonne, wobei sich im Alpenvorland Nebel halten kann.
Am Nachmittag sollen im nördlichen Franken Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 3 Grad und an den Alpen um die 5 Grad.
In der Nacht zum Dienstag ziehen die Wolken Richtung Süden. An manchen Orten sind laut DWD etwas Schnee und Glätte möglich.
Vor allem an den Alpen und im Osten Bayerns sind am Dienstag mitunter Schnee und Schneeregen möglich. Von Franken her kann es aber auch auflockern.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa