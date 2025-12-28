Frostiger Wochenstart in Bayern: Bis zu -13 Grad in der Nacht

München - Frostige Nächte mit bis zu -13 Grad in Bayern : Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem eisigen Wochenstart. Auch ein wenig Schnee kann es geben.

Der Winter beißt in Bayern zum Wochenstart zu. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht auf Montag sinken die Tiefstwerte auf -6 bis -13 Grad.



Der Montag beginnt an vielen Orten mit Sonne, wobei sich im Alpenvorland Nebel halten kann.

Am Nachmittag sollen im nördlichen Franken Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 3 Grad und an den Alpen um die 5 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Wolken Richtung Süden. An manchen Orten sind laut DWD etwas Schnee und Glätte möglich.