Schneefall und Frost in Bayern: Vor allem an Silvester gilt höchste Vorsicht

München - Das Jahr ist fast vorbei, der Silvesterabend wirft seine Schatten bereits voraus. Doch spielt das Wetter mit?

Vor allem im Süden von Bayern kann es am Dienstag etwas schneien. Mit großen Schneemengen muss aber nicht gerechnet werden. © Armin Weigel/dpa

Am Dienstag müssen sich die Menschen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Süden von Bayern auf leichten Schneefall einstellen, der im Tagesverlauf allerdings allmählich abklingt.



Los geht es im Freistaat stark bewölkt bis bedeckt, von Oberfranken her lockert es den Meteorologen zufolge anschließend aber zunehmend noch auf.

Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus West bis Nordwest pendeln sich die Temperaturen im Bereich von -2 Grad im Bergland bis zu 3 Grad am unteren Main ein. Es bleibt somit frostig kalt.

In der Nacht auf den Silvestertag klingen abseits des Alpenrandes auch die letzten Schneefälle ab.

Der Himmel ist zunächst vielerorts klar, von Norden her ist jedoch erneut mit zunehmender Bewölkung und entsprechend im nördlichen Franken zum Morgen hin auch mit aufkommendem Schneefall, der leicht ausfällt, und mit Glätte zu rechnen.

Nördlich des Mains werden in der Nacht Tiefstwerte von -3 Grad erreicht, in den Alpen sind sogar deren -12!