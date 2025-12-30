Schneefall und Frost in Bayern: Vor allem an Silvester gilt höchste Vorsicht
München - Das Jahr ist fast vorbei, der Silvesterabend wirft seine Schatten bereits voraus. Doch spielt das Wetter mit?
Am Dienstag müssen sich die Menschen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Süden von Bayern auf leichten Schneefall einstellen, der im Tagesverlauf allerdings allmählich abklingt.
Los geht es im Freistaat stark bewölkt bis bedeckt, von Oberfranken her lockert es den Meteorologen zufolge anschließend aber zunehmend noch auf.
Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus West bis Nordwest pendeln sich die Temperaturen im Bereich von -2 Grad im Bergland bis zu 3 Grad am unteren Main ein. Es bleibt somit frostig kalt.
In der Nacht auf den Silvestertag klingen abseits des Alpenrandes auch die letzten Schneefälle ab.
Der Himmel ist zunächst vielerorts klar, von Norden her ist jedoch erneut mit zunehmender Bewölkung und entsprechend im nördlichen Franken zum Morgen hin auch mit aufkommendem Schneefall, der leicht ausfällt, und mit Glätte zu rechnen.
Nördlich des Mains werden in der Nacht Tiefstwerte von -3 Grad erreicht, in den Alpen sind sogar deren -12!
Wetter in München und Bayern: So fällt die Prognose für die Neujahrsnacht aus
Der Mittwoch präsentiert sich im Norden und Osten laut DWD-Prognose anschließend bedeckt bis stark bewölkt. Im Südwesten lässt sich hingegen die Sonne blicken. Lange währt die Freude aber nicht.
Von Norden breitet sich bei -1 bis 3 Grad vor allem in den östlichen Regionen bis in die tieferen Lagen hinein Schnee aus. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind um West, der in Böen stärker ausfallen kann.
Besonders interessant dürfte für die meisten in Bayern sicherlich die Nacht auf den Donnerstag sein. Hier dominieren Wolken das Bild am Himmel, der Schneefall zieht allmählich nach Osten ab.
Achtung: Bei Temperaturen von -7 bis 0 Grad kann es zum Start ins neue Jahr teils sehr glatt werden.
Am Neujahrstag hat an den Alpen und im Vorland zunächst einmal die Sonne das Sagen, später ziehen einmal mehr Wolken auf. Ansonsten startet der Donnerstag den Experten zufolge größtenteils mit einer starken, hochnebelartigen Bewölkung, an den Mittelgebirgen mitunter auch noch mit etwas Schneefall. Im nördlichen Franken tritt dieser dann zum Abend hin auf.
Die Temperaturen rangieren zwischen 0 und 5 Grad. Ein mäßiger, böig auffrischender Südwestwind rundet das Bild ab.
Titelfoto: Montage: Lennart Preiss/dpa, Screenshot/wetteronline.de