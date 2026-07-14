Hitze und Unwetter in Bayern: Hagel, Starkregen und orkanartige Böen drohen am Dienstag

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Die Hitze hat Bayern weiter im Griff – mancherorts drohen am Dienstag aber auch Gewitter.

Von Christoph Trost

München - Es ist eine heiße Juli-Woche in Bayern. Am Dienstag drohen aber auch teils schwere Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel. Wo es ungemütlich wird und wie es weitergeht.

In Bayern drohen am Dienstag teils schwere Unwetter. (Symbolbild)
In Bayern drohen am Dienstag teils schwere Unwetter. (Symbolbild)  © Jan Eifert/dpa

In Südbayern gibt es am Dienstag teils Sonne, teils auch dichtere Wolken, bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad. Schon in der Früh und am Vormittag kommen aber von Westen im Alpenvorland und an den Alpen einzelne teils kräftige Gewitter auf.

Am Nachmittag nimmt das Gewitter- und Unwetterrisiko laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nochmals zu. Dann drohen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen.

Im Norden gibt es am Dienstag Sonne und Wolken und anfangs im Nordosten vereinzelt Schauer, bei Höchstwerten zwischen 26 und 33 Grad.

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Ab Mittag steigt das Gewitterrisiko dann auch hier an, teils mit Unwettergefahr. Dann drohen Starkregen, stürmische Sturmböen und Hagel – vereinzelt auch orkanartige Böen um 110 km/h.

Erst in der Nacht zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nachlassen und abziehen. Am Mittwoch soll das Wetter dann insgesamt weniger turbulent sein.

Titelfoto: Jan Eifert/dpa

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