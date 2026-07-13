Regenfreie Zeit in Sicht: Wird das Trinkwasser knapp? Was die Bayern tun können
Von Angelika Resenhoeft
Bayern - Während der ersten Hitzewelle dieses Jahres Ende Juni haben die Menschen in Bayern erwartungsgemäß mehr Trinkwasser als üblich verbraucht. So manche Kommune ergreift bereits "Notmaßnahmen" zum Wassersparen.
Nun kündigt der Deutsche Wetterdienst erneut heiße Tage an. Ein Überblick, wie es um Bayerns Trinkwasserversorgung steht:
Kann das Trinkwasser in diesen Tagen knapp werden?
Nein, derzeit nicht. "Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet", versichert eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg. "Versorgungsengpässe bei den Abnehmern sind aktuell nicht bekannt."
Dennoch wird die Situation genau beobachtet, denn wirklich gut ist die Lage nicht. Bei einer Reihe von Quellen und Brunnen, die der Wasserversorgung dienen, geht die Wassermenge zurück.
Hilft der Regen der vergangenen Tage nicht?
Nicht wirklich. "Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Situation stabilisiert", erklärt die LfU-Sprecherin. Von einer merklichen Entspannung beim Trinkwasservorkommen könne allerdings nicht gesprochen werden.
Welche Regionen leiden am stärksten?
Unterfranken zählt zu den trockensten Regionen in Bayern, aber auch in Südbayern regnet es schon seit geraumer Zeit viel zu wenig.
Der Trinkwasserversorger WVV in Würzburg registrierte in den Hitzetagen Ende Juni, wo die Lufttemperatur zeitweise die 40-Grad-Marke überschritt, dass deutlich mehr Trinkwasser in der Mainstadt verbraucht wurde.
Schon 2025 war laut Meteorologen "ungewöhnlich warm"
"Wenn alle unsere Anlagen laufen, können wir mit solchen Versorgungsspitzen umgehen", sagt WVV-Sprecherin Susanna Blum. "Allerdings stellen wir in den letzten 20 Jahren bei den Grundwassermittelwerten eine sinkende Tendenz fest, mit verschärfter Entwicklung in den letzten zehn Jahren."
Was hat das vergangene Jahr damit zu tun?
2025 war nach Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes überaus trocken. Passend dazu nennen die Meteorologen das Jahr auch "ungewöhnlich warm": Mit 9,4 Grad Celsius lag die Jahresmitteltemperatur 1,9 Grad über dem Vergleichswert der Jahre 1961 bis 1990, dem sogenannten Klimamittel.
Auto waschen, Pool füllen, Garten gießen – was ist noch erlaubt?
Ein landesweites Verbot gibt es nicht, auch wenn es lange Zeit nicht regnet. Allerdings können Städte und Gemeinden Einschränkungen erlassen, wenn das Wasser knapp wird. Wer einen privaten Pool füllen möchte, sollte sich deshalb vorab über die Regeln vor Ort informieren.
"Wir wissen nicht, wie unsere Kundinnen und Kunden das Wasser nutzen – unser Wissen endet am Wasserzähler", räumt ein Sprecher der Stadtwerke München ein.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa