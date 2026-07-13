Regenfreie Zeit in Sicht: Wird das Trinkwasser knapp? Was die Bayern tun können

Bayern - Während der ersten Hitzewelle dieses Jahres Ende Juni haben die Menschen in Bayern erwartungsgemäß mehr Trinkwasser als üblich verbraucht. So manche Kommune ergreift bereits "Notmaßnahmen" zum Wassersparen.

Das Grundwasser wird in Bayern an vielen Messstellen regelmäßig analysiert. © Tobias Hase/dpa

Nun kündigt der Deutsche Wetterdienst erneut heiße Tage an. Ein Überblick, wie es um Bayerns Trinkwasserversorgung steht:

Kann das Trinkwasser in diesen Tagen knapp werden?

Nein, derzeit nicht. "Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet", versichert eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg. "Versorgungsengpässe bei den Abnehmern sind aktuell nicht bekannt."

Dennoch wird die Situation genau beobachtet, denn wirklich gut ist die Lage nicht. Bei einer Reihe von Quellen und Brunnen, die der Wasserversorgung dienen, geht die Wassermenge zurück.

Hilft der Regen der vergangenen Tage nicht?

Nicht wirklich. "Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Situation stabilisiert", erklärt die LfU-Sprecherin. Von einer merklichen Entspannung beim Trinkwasservorkommen könne allerdings nicht gesprochen werden.

Welche Regionen leiden am stärksten?

Unterfranken zählt zu den trockensten Regionen in Bayern, aber auch in Südbayern regnet es schon seit geraumer Zeit viel zu wenig.

Der Trinkwasserversorger WVV in Würzburg registrierte in den Hitzetagen Ende Juni, wo die Lufttemperatur zeitweise die 40-Grad-Marke überschritt, dass deutlich mehr Trinkwasser in der Mainstadt verbraucht wurde.