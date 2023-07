Kaltfront ohne Abkühlung? Gewitter entspannen Bayern kaum, bis zu 37 Grad erwartet

München - Es ist ein Irrglaube, dass mit dem Gewitter auch automatisch Abkühlung folgt. Dennoch hoffen die Menschen in Bayern dank Blitz und Donner auf Abkühlung.

Da braut sich was zusammen: Abends soll es in den nächsten Tagen zu Gewittern und Unwettern kommen, tagsüber ächzen die Bürger unter der Hitze. © Peter Kneffel/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat zu Beginn der neuen Woche für den Freistaat starke Gewitter angekündigt - und eine Kaltfront von Nordwesten.

Beginnend in Franken werden sich die donnernden Wolken von Mittag bis in den Abend in Richtung Süden vorarbeiten. Aber von Entspannung ist kaum eine Spur - eher könnte der Regen wie ein Sauna-Aufguss wirken.

"Mäßiger Westwind, bei Gewittern stürmische Böen aus West bis Nordwest", heißt es in einer Ankündigung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Und dennoch: Am Montag müssen sich die Bürger in Bayern noch auf Höchstwerte von 28 bis 32 Grad einstellen. Und da nimmt das Quecksilber offenbar erst Anlauf.

Zwar soll es in der Nacht auf 18 bis 12 Grad tatsächlich runterkühlen und die einzelnen Schauer und Gewitter könnten uns - vorerst zumindest - besser durchatmen lassen. Doch laut ersten Einschätzungen kommt bereits am Dienstag die Hitze zurück. Gebietsweise werden dann laut Wetterdienst bis zu 37 Grad angekündigt.

Doch so ungemütlich es tagsüber werden könnte, so sehr schlägt die Stimmung dann in den späteren Stunden um.