Pegelstände steigen weiter: Hochwasserlage in Bayern weiter angespannt

München - Nach den Schneemassen in Bayern sorgen Schmelzwasser und Regen für steigende Pegelstände. Die Lage soll sich vorerst nicht entspannen.

Die Pegelstände in Bayern sollen in den nächsten Tagen gebietsweise weiter ansteigen. © vifogra / Medvey

"An der Donau in Kelheim wird für heute Nacht das Überschreiten von Meldestufe 3 erwartet, auch für die Pegel unterhalb wird in den nächsten Tagen Meldestufe 2 bis 3 erwartet", gab der Hochwassernachrichtendienst (HND) auf seiner Internetseite bekannt.

"In der Oberpfalz kommt es ansonsten nur vereinzelt zu leichten Ausuferungen, in Warnbach (Schwarzach) können die Wasserstände noch in den Bereich Meldestufe 2 ansteigen."

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem im Allgäu und in der Alpenregion vor teils starkem Tauwetter.

In allen sieben bayerischen Regierungsbezirken tritt derzeit Hochwasser auf, meist aber nur mit leichten Ausuferungen.