Trübes Winter-Wetter in Bayern: Aber hier zeigt sich die Sonne

München - Schönes Winterwetter? Das sieht anders aus. Wer am Wochenende in Bayern Sonne tanken will, muss in die Berge - oder zumindest in die Nähe.

Das Wochenende in Bayern ist von einer kalten Nebelsuppe geprägt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Eine trübe Suppe aus Hochnebel, Nebel und Sprühregen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Sonntag für weite Teile des Freistaats voraus.

Sonne gebe es am ehesten in den Alpen und im Alpenvorland, heute auch in höheren Lagen des Bayerwaldes, schreibt der DWD in seiner Prognose.

Winterlich zeigen sich auch die Temperaturen, die meist zwischen 3 und 8 Grad erreichen werden. Ein paar Grad wärmer könnte es dem DWD zufolge am Untermain und an den Alpen werden.

Kalt soll vor allem der Samstag werden, mit Werten zwischen 6 und 2 Grad.