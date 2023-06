Unwetter in Bayern: Golfballgroße Hagelkörner, zahlreiche Einsätze

München/Valley/Bayreuth - Das Tief "Lambert" hat in der Nacht auch in Bayern einige Spuren hinterlassen. Größere Schäden sind aber wohl ausgeblieben.

Ein Mann hält Hagelkörner, die am Donnerstagabend im oberbayrischen Valley niedergegangen sind. © Elke Richter/dpa

Durch das Unwetter in der Nacht auf Freitag mussten zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, umgeleitet werden. Ein Flughafensprecher sprach am Freitagmorgen von etwa 20 Flügen, die zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 2 Uhr nicht landen konnten.

Diese wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen.

Im oberbayerischen Valley gingen am Donnerstag golfballgroße Hagelkörner nieder. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt.

Anders in Oberfranken: Hier musste die Einsatzkräfte am Abend rund 100 Mal ausrücken.

In Wurlitz bei Rehau (Landkreis Hof) kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden soll bei circa 40.000 Euro liegen.

Die A9 musste in der Nähe vom Bayreuth wegen der Wassermassen zwischenzeitlich gesperrt werden.