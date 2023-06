Unwetter zieht nach Polen weiter - nur noch vereinzelt Gewitter und Starkregen

Fortsetzung des Artikels laden

23. Juni, 6.43 Uhr: Tornado in Köln

Wie Meteorologe Jörg Kachelmann am Morgen mitteilte, bildete sich in Deutschland mindestens ein Tornado. Der Tornado der Kategorie F0 habe Bodenkontakt gehabt und sei somit ein echter Tornado.

23. Juni, 6.37 Uhr: Golfball-großer Hagel in Kassel!

Während die meisten Regionen in Deutschland noch relativ glimpflich davon kamen, erwischte das Unwetter Kassel besonders heftig. Der Betrieb von Bussen und Bahnen musste komplett eingestellt werden. Bilder zeigen feststeckende Autos und Straßenbahnen. Zwischenzeitlich hagelte es auch riesige Körner.

Große Hagelkörner liegen nach einem Unwetter in der Nähe von Kassel auf einer Hand. © dpa/vifogra

23. Juni, 6.33 Uhr: Bahnverkehr immer noch stark beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn hat auch am Freitag noch mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist laut einer Sprecherin weiterhin gesperrt. Züge werden über Stendal umgeleitet. Auch die Zugstrecken zwischen Kassel und Göttingen sowie zwischen Bebra und Kassel sind gestört. Ebenso die Strecke zwischen Braunschweig und Hildesheim. Auch auch vielen weiteren Strecken kommt es zu Verspätungen oder Ausfällen.

23. Juni, 6.11 Uhr: Mehrstündiger Starkregen und Gewitter möglich

Wie der DWD am Morgen berichtete, könnte es auch am heutigen Freitag im Raum Mecklenburg und im Nordwesten zu mehrstündigem, teils heftigem Starkregen kommen. Im (Süd-) Osten sind vereinzelt Gewitter möglich. Im Laufe des Tages soll sich das Wetter allerdings insgesamt etwas beruhigen.

22. Juni, 23.41 Uhr: Etliche Züge stranden

Wegen des Unwetters sind zahlreiche Menschen, die per Bahn reisen wollten, gestrandet. Die Deutsche Bahn hat am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt. Der betrifft Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Hannover und Kassel.

Wie hier in Hamburg müssen unzählige gestrandete Menschen die Nacht im Zug verbringen. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

22. Juni, 22.24 Uhr: Gewitter-Entwarnung in Hessen

Nach den schweren Unwettern in Teilen von Hessen am Donnerstag sollte die Gewittergefahr in der Nacht auf Freitag nachlassen. Vereinzelte Unwetter mit Starkregen oder Hagel und Sturmböen waren aber im Norden des Landes bis Freitagvormittag nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am späten Donnerstagabend mitteilte. Dann sollte sich von Westen her wieder schöneres Wetter durchsetzen.

22. Juni, 22.22 Uhr: Hessen zieht erste Schadens-Bilanz nach Unwetter

Abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen: Ein kurzes aber heftiges Unwetter ist am Donnerstagabend über Teile Hessens hinweggezogen und hat dort Schäden angerichtet. Im Nah- und Fernverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Die Bahnstrecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen wurde gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. ICE- und IC-Züge aus Süden endeten in Frankfurt. Der Bus- und Bahnverkehr in Kassel kam zum Erliegen. Am Flughafen Frankfurt gab es einige Annullierungen. In Nordhessen wurden einige Dächer abgedeckt, Bäume umgeworfen, Keller liefen voll. Verletzte gebe es nach bisherigem Stand nicht, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zur Zahl der Einsätze gab es zunächst keine Angaben.

In Bad Homburg krachte ein Baum den Bürgersteig. © Andreas Arnold/dpa

22. Juni, 22.15 Uhr: Gewitter über Freiburg hinterlässt einige Schäden

Eine Gewitterzelle hat am Donnerstagabend das Stadtgebiet Freiburg mit Sturmböen und starkem Regen erreicht. Wie die Feuerwehr mitteilte, verursachte das Gewitter Schäden durch abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. Die Bahnlinie Richtung Bad Krozingen war durch Bäume blockiert. Die Feuerwehr Freiburg bearbeitete im Freiburger Stadtgebiet deshalb 19 Einsätze.

22. Juni, 22.12 Uhr: Rund 1600 unwetterbedingte Notrufe in Braunschweig!

Bei der Feuerwehr im niedersächsischen Braunschweig sind am Donnerstag bis 20 Uhr rund 1600 unwetterbedingte Notrufe eingegangen. Wegen der vielen Anrufe komme es zu langen Wartezeiten bei der Notrufanlage, teilte die Feuerwehr weiter mit. Sie bat die Anrufer nicht aufzulegen. Man nehme Notrufe schnellstmöglich an. Bis 20.30 Uhr rückte die Feuerwehr den Angaben zufolge zu mehr als 340 Unwettereinsätzen aus. Die Arbeit der Einsatzkräfte werde noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es.

22. Juni, 22.11 Uhr: Gewitter in Bayern und Sachsen

Während es in Bayern bereits seit Stunden gewittert, kommt das Unwetter laut "Kachelmannwetter" in Sachsen immer mehr in Fahrt.

22. Juni, 22.02 Uhr: Reißende Wassermassen durchfluten den Harz

Nach dem Unwetter im Harz zeigen Aufnahmen von "wetteronline", wie sich Unmengen an Wassermassen ihren Weg durch die Straßen bahnen. Zuvor kam es unter anderem in Kassel und Braunschweig zu heftigen Überschwemmungen.

22. Juni, 21.47 Uhr: Tief "Lambert" vor den Toren der Hauptstadt

Die Unwetter-Front nähert sich laut "Kachelmannwetter" nun der deutschen Hauptstadt. Den Angaben zufolge wird es zunächst stürmisch.

22. Juni, 21.43 Uhr: Gewitterwarnung für die Nacht!

Für die Nacht zu Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vom Süden bis nach Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vor schweren Gewittern. Es könne lokal bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Zu dem Starkregen seien schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer sowie "großer Hagel bis 5 cm Korngröße" möglich. Das teilte der DWD am Donnerstagabend mit. Eine Steigerung von extremen Orkanböen um 140 Stundenkilometer sowie sehr großer Hagel bis sieben Zentimetern sei "nicht gänzlich ausgeschlossen". Insgesamt sei aber mit einer nachlassenden Gewitteraktivität im Laufe der Nacht zu rechnen, so der DWD. Von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Mecklenburg hinein gebe es zudem schauerartige Regenfälle. Bis in den Freitag hinein kann es demnach dort über mehrere Stunden heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter geben.

Ein Blitz über München. © Peter Kneffel/dpa

22. Juni, 21.39 Uhr: Full-Force-Festival wegen Unwetter abgesagt

Wegen des Unwetters haben die Veranstalter des Full-Force-Festivals bei Gräfenhainichen die für Donnerstag geplante Warm-up-Party abgesagt. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. "Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf." Im Falle eines Unwetters sollten die Teilnehmer Schutz in Autos suchen. Durch das Einschalten der Warnblinkanlage könne man signalisieren, dass noch Plätze im Auto frei seien. Das Full-Force-Festival ist ein Metal-Festival auf dem Ferropolis-Gelände bei Gräfenhainichen. Das eigentliche Festival beginnt am Freitag und dauert bis Sonntag.