So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

München - Das Wochenende steht vor der Tür, die Vorfreude wächst - doch spielt das Wetter in Bayern überhaupt mit?

Das Wetter in Bayern könnte besser sein. (Symbolbild) © Josef Hildenbrand/dpa

All diejenigen, die es sich in den nächsten Tagen lediglich in den heimischen vier Wänden gemütlich machen und entspannen wollen, dürfen gelassen weiterlesen, zahlreiche andere dürften angesichts der folgenden Zeilen womöglich eher umplanen.

Denn laut dem Deutschen Wetterdienst soll es an diesem Wochenende im Freistaat wieder kälter und trist werden, mancherorts ist den Meteorologen zufolge entsprechend gar mit Schnee zu rechnen.

Bereits am Freitag dominieren demnach Wolken das Bild, es kommt zu schauerartigen Regenfällen.

Nur im Südosten Bayerns bleibt es oftmals trocken. Auch die Sonne kann sich hier ab und zu blicken lassen. Die Temperaturen steigen auf milde 10 bis 14 Grad, im Südwesten sind Sturmböen möglich.



Am Samstag, der ebenfalls bewölkt startet, sinken die Höchsttemperaturen laut den DWD-Experten dann aber auf 1 bis 5 Grad. Immerhin: Es bleibt im Freistaat ab mittags wohl weitestgehend trocken. Am Alpenrand sucht man die Sonne aber vergebens.

Im Osten Bayerns sowie auch an den Alpen ist hingegen weiter mit vereinzelten Schnee- und Graupelschauern zu rechnen.