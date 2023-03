Winter lässt nicht locker! Schneefall in Bayern trotz Frühlingsanfang

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) alles andere als frühlingshaft! (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der Norden von Bayern ist laut den Experten dabei vor allem von diesem betroffen. Denn bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag soll es von Hessen her zu Schneefall oder auch Schneeregen kommen.

Im Verlauf des Tages fällt im nördlichen Freistaat laut DWD gebietsweise Schnee, in tieferen Lagen kann es Regen geben. Südlich der Donau soll es trocken bleiben und zeitweise sogar die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad am Fichtelgebirge und bis 10 Grad am Inn.

Dazu weht in Bayern am Dienstag ein mäßiger, in Böen mitunter jedoch auch starker Südwestwind.

Am Mittwoch soll bei einer dichten Wolkendecke nördlich der Donau sogar in tieferen Lagen Schnee fallen. Laut einem Meteorologen des DWD ist dort mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen, in den Mittelgebirgen seien bis zu zehn möglich.



Bei Höchsttemperaturen zwischen 1 Grad am Frankenwald und 9 Grad im Alpenvorland bleibt es kalt. Ein mäßiger Wind - meist aus südwestlicher Richtung - und im Südwesten im Tagesverlauf möglicherweise starke Böen runden das triste Gesamtbild ab.