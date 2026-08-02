Wettervorhersage für Bayern: Heißer Start in die erste Ferienwoche

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Wetter in Bayern: In der kommenden Woche wird es nochmal heiß. Doch es bleibt nicht durchgehend trocken. Es drohen Gewitter.

Von Florian Diettrich und Franziska Groll

München - Zum Start der Sommerferien wird es in Bayern wieder zunehmend heißer.

Die Woche startet mit Temperaturen um die 30 Grad. (Symbolbild)
Die Woche startet mit Temperaturen um die 30 Grad. (Symbolbild)  © Malin Wunderlich/dpa

Mit Höchstwerten von 26 bis 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag überwiegend trockenes Wetter mit lockerer Bewölkung voraus. Nachts erwarten die Meteorologen laue Temperaturen mit Tiefstwerten bis zu 15 Grad.

Lediglich an den Alpen und im Alpenvorland könnte es vereinzelt Gewitter geben. Dort sollen die Schauer in der Nacht zu Montag abklingen, und die Temperaturen sinken - im Oberallgäu auf bis zu 13 Grad. 

Ab Montag wird es dann wieder heiß. Zunächst soll es viel Sonnenschein bei 32 bis 37 Grad geben. Vereinzelt sind Gewitter möglich, lokal können sie auch kräftig sein.

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Der DWD erwartet Starkregen, Hagel und Böen, teils auch Sturm. In der Nacht zu Dienstag soll es demnach trocken bleiben. 

Weiterhin hohe Waldbrandgefahr

Sowohl in Nord- als auch in Südbayern startet der Dienstag laut Prognose sonnig. Im Tagesverlauf ist demnach aber mit kräftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Bayernweit bleibt es heiß, mit Temperaturen bis zu 38 Grad.

Aufgrund der starken Wärmebelastung warnt der DWD weiterhin vor einer hohen Waldbrandgefahr.

Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa

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