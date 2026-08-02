Wettervorhersage für Bayern: Heißer Start in die erste Ferienwoche

München - Zum Start der Sommerferien wird es in Bayern wieder zunehmend heißer.

Die Woche startet mit Temperaturen um die 30 Grad. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Mit Höchstwerten von 26 bis 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag überwiegend trockenes Wetter mit lockerer Bewölkung voraus. Nachts erwarten die Meteorologen laue Temperaturen mit Tiefstwerten bis zu 15 Grad.

Lediglich an den Alpen und im Alpenvorland könnte es vereinzelt Gewitter geben. Dort sollen die Schauer in der Nacht zu Montag abklingen, und die Temperaturen sinken - im Oberallgäu auf bis zu 13 Grad.

Ab Montag wird es dann wieder heiß. Zunächst soll es viel Sonnenschein bei 32 bis 37 Grad geben. Vereinzelt sind Gewitter möglich, lokal können sie auch kräftig sein.

Der DWD erwartet Starkregen, Hagel und Böen, teils auch Sturm. In der Nacht zu Dienstag soll es demnach trocken bleiben.