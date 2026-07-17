Hagel, Orkanböen, dann Temperatursturz: Bayerns Sommer macht am Wochenende Pause

München - Gewitter, Regen und Hagel trüben das Sommervergnügen in Bayern . Es soll am Wochenende sogar kühler werden - gebietsweise bis unter 20 Grad.

Im Freistaat sind am Wochenende immer wieder Gewitter möglich. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Die Gewitterstimmung mit schwülwarmem Wetter und örtlich heftigen Unwettern bleibt den Menschen erhalten.

Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor örtlich teils heftigen Gewittern im Freistaat. Betroffen könnten vor allem Oberfranken und die Oberpfalz sein, aber auch südliche Landesteile in Ober- und Niederbayern.

Möglich sind dabei den Angaben zufolge Starkregenmengen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Hagelkörner um die zwei Zentimeter und lokal teils orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

In der Nacht zum Samstag soll es noch einzelne Gewitter geben, die Unwettergefahr nimmt aber ab. Die Höchstwerte reichen heute und morgen von 24 bis 29 sowie 22 bis 28 Grad.

Bis zum Sonntag soll es wegen wiederholter Regenschauer sogar kühler werden, gebietsweise bis unter 20 Grad.