Nächste Hitzewelle im Anmarsch: Bayern kämpft wieder mit bis zu 40 Grad!

München - Nach dem heißen Juni-Ende und der zwischenzeitlichen Abkühlung bahnt sich eine neue Hitzewelle an. Was in den kommenden Tagen auf Bayern zukommt - auch zum Ferienbeginn.

Eine weitere Hitzewelle bringt in den kommenden Tagen vor Beginn der Sommerferien viele Menschen in Bayern ins Schwitzen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Wetteronline (Montage)

Am Donnerstag könnten die Höchstwerte am Unteren Main wieder an der 40-Grad-Celsius-Marke kratzen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch im Rest des Freistaats dürfte es dann mit Höchstwerten von 33 Grad und mehr wieder heiß werden.

Selbst auf 2000 Metern Höhe seien noch Temperaturen von 22 Grad Celsius möglich, auf der Zugspitze immerhin 14 Grad.

Die Temperaturen steigen schon am Mittwoch wieder deutlich. Bayernweit ist dann laut DWD-Prognose mit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 37 Grad zu rechnen. An den Alpen besteht später am Tag ein geringes Gewitterrisiko.

In der Nacht auf Donnerstag sollen die Temperaturen auf 14 bis 21 Grad fallen, in manchen Regionen ist schon eine tropische Nacht möglich - ebenso wie in den folgenden Nächten.

Laut DWD-Hitzetrend sind von Mittwoch bis Freitag in Bayern Hitzewarnungen möglich. Sie werden herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei mehr als 32 Grad liegt.

Am Donnerstag und Freitag gilt eine Hitzewarnung im Südosten Deutschlands nach aktueller Datenlage als wahrscheinlich.