Nächste Hitzewelle im Anmarsch: Bayern kämpft wieder mit bis zu 40 Grad!
Von Johannes Moerz
München - Nach dem heißen Juni-Ende und der zwischenzeitlichen Abkühlung bahnt sich eine neue Hitzewelle an. Was in den kommenden Tagen auf Bayern zukommt - auch zum Ferienbeginn.
Am Donnerstag könnten die Höchstwerte am Unteren Main wieder an der 40-Grad-Celsius-Marke kratzen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch im Rest des Freistaats dürfte es dann mit Höchstwerten von 33 Grad und mehr wieder heiß werden.
Selbst auf 2000 Metern Höhe seien noch Temperaturen von 22 Grad Celsius möglich, auf der Zugspitze immerhin 14 Grad.
Die Temperaturen steigen schon am Mittwoch wieder deutlich. Bayernweit ist dann laut DWD-Prognose mit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 37 Grad zu rechnen. An den Alpen besteht später am Tag ein geringes Gewitterrisiko.
In der Nacht auf Donnerstag sollen die Temperaturen auf 14 bis 21 Grad fallen, in manchen Regionen ist schon eine tropische Nacht möglich - ebenso wie in den folgenden Nächten.
Laut DWD-Hitzetrend sind von Mittwoch bis Freitag in Bayern Hitzewarnungen möglich. Sie werden herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei mehr als 32 Grad liegt.
Am Donnerstag und Freitag gilt eine Hitzewarnung im Südosten Deutschlands nach aktueller Datenlage als wahrscheinlich.
Was die Wetter-Experten bei Hitze raten
Im Falle einer Hitzewarnung sollten drei Grundregeln beachtet werden: Hitze meiden, viel Trinken und die Wohnung kühl halten. Eine frische Dusche oder ein Fußbad können an einem heißen Tag für zusätzliche Entlastung sorgen. Das Umweltbundesamt warnt außerdem davor, sich zu lange in parkenden Autos aufzuhalten oder Menschen oder Tiere darin zurückzulassen.
Auch zum Beginn der Sommerferien am Wochenende können sich die Menschen in Bayern auf hohe Temperaturen einstellen. Der Zehn-Tage-Trend des Deutschen Wetterdienstes deutet auf weitere Hitzetage in weiten Teilen des Freistaats Anfang August hin.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Wetteronline (Montage)