Wieder Tempo 50 auf Mittlerem Ring in München

München - Das viel diskutierte Tempo 30 auf einem Abschnitt des Mittleren Rings in München ist ab Dienstag Geschichte.

Mit Tempo 50 soll der Verkehr aus der Landshuter Allee wieder besser fließen. © Sven Hoppe/dpa

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) habe angeordnet, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wieder auf 50 Kilometer pro Stunde anzuheben, teilte die Stadt mit. Der Grund: verbesserte Werte bei der Luftreinheit.

Seit Anfang Juni 2024 galt auf einem Abschnitt der viel befahrenen Landshuter Allee Tempo 30. Das Geschwindigkeitslimit war nach einem zähen Ringen im Münchner Stadtrat zunächst vorübergehend eingeführt worden, um die Schadstoffbelastung zu senken.

Die Stadt sah in der Maßnahme eine Möglichkeit, eine Ausweitung des Fahrverbots auf Autos mit der Abgasnorm 5 zu umgehen. Vor knapp einem Jahr beschloss der Stadtrat dann die dauerhafte Einführung von Tempo 30.

Um die Tempo-30-Zone war lange gestritten worden, auch vor Gericht. Dass die Autos auf der wichtigen Verkehrsroute rund um die Innenstadt nun wieder schneller fahren dürfen, hat mit der Entwicklung der Schadstoffbelastung zu tun.