Wintersaison in Bayern ade: Letzte Lifte stehen still

Garmisch-Partenkirchen - Für die meisten Menschen ist der Winter längst vorbei - doch an der Zugspitze und am Nebelhorn waren noch die Skilifte in Betrieb. Doch nun ist endgültig Schluss mit der Saison.

Die Skisaison ist beendet. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Mit der Schließung der letzten noch geöffneten Skigebiete geht am heutigen Montag die Saison in Bayern zu Ende. Sowohl an der Zugspitze als auch am Nebelhorn im Allgäu soll der Skibetrieb enden.

Als sichtbares Zeichen des Frühlings wollen die Zugspitzbahnen unterhalb des höchsten deutschen Gipfels einen neuen Maibaum aufstellen.



Die beiden Skigebiete liegen in hochalpinem Gelände über 2000 Meter, dort hat es in den vergangenen Wochen noch mehrfach geschneit.