Von null aufs Siegertreppchen: Debütant gewinnt Münchner Marathon

München - Nehemiah Kipyegon (26) aus Kenia und Asmare Beyene Assefa (26) aus Äthiopien haben den Marathon in München gewonnen.

Knapp 28.000 Läufer aus 120 Nationen haben am Marathon in München teilgenommen. © Peter Kneffel/dpa

Debütant Kipyegon kam am Olympiastadion in 2:10:02 Stunden ins Ziel und bejubelte einen Start-Ziel-Sieg. Die schlechten, nasskalten Wetterbedingungen in der zweiten Rennhälfte verhinderten die avisierten schnelleren Zeiten von unter 2:10 Stunden.

Trotzdem verbuchte Kipyegon mit seinem eindrucksvollen Auftritt die viertbeste Siegzeit in der Veranstaltungsgeschichte.

Der 26-Jährige hatte über fünf Minuten Vorsprung vor Siyum Tola (Äthiopien), der ebenfalls seinen ersten Marathon lief und nach 2:15:29 im Ziel war. Dritter wurde Benard Chumba (Kenia) in 2:19:00.

Äthiopiens Newcomerin Assefa gewann bei ihrem ersten Rennen in Europa mit einer persönlichen Bestzeit von 2:29:44. Die 26-Jährige erzielte die zweitschnellste Siegzeit der Veranstaltungsgeschichte.

Zweite wurde die Kenianerin Shamilah Kipsiror in 2:34:01 vor Gelane Senbete (Äthiopien/2:35:44). Kipsiror hatte das Gros der Führungsarbeit geleistet. Sie sank im Ziel entkräftet zu Boden und musste ärztlich versorgt werden.