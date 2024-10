Störung noch immer nicht behoben! Bahn-Chaos in München dauert an

Fahrgäste der Deutschen Bahn brauchen derzeit in München viel Geduld. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Verspätungen und Zugausfälle dauern noch Montag an, wie eine Bahnsprecherin sagte. Grund hierfür seien mit einem Bagger versehentlich durchtrennte Kabel bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing, hatte die Deutsche Bahn am Samstag mitgeteilt. Man arbeite "unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung".

Betroffen waren insbesondere die S-Bahnlinien S2 und S8, wie die Sprecherin sagte. Die Linie S 8 vom Flughafen endet etwa bereits am Ostbahnhof und fährt zurück zum Flughafen. Auf der Strecke der S2 sind laut DB zwischen Allach und Laim keine Zugfahrten möglich. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Zeitweise kam es auch zu Ausfällen auf weiteren S-Bahnlinien im Raum München. Auf der S6-Strecke zwischen Hauptbahnhof und Tutzing entfallen ebenfalls viele Züge. Der Grund hierfür liege jedoch an einem anderen defekten Stellwerk, erklärte die Bahnsprecherin.

Auch Fahrgäste im Nahverkehr waren durch die Störung betroffen. Vorwiegend sind laut DB Züge Richtung Garmisch-Partenkirchen, ins Allgäu sowie in Richtung Augsburg betroffen. Der übrige Regionalverkehr der Bahn in Bayern und die Fernverkehrszüge fahren normal.