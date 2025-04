Grausamer Fund auf Bauernhof in Bayern: Polizei fahndet nach Tierquäler

Ein grausamer Angriff auf wehrlose Tiere erschüttert das beschauliche Tauperlitz. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in einen Bauernhof in dem Gemeindeteil von Döhlau eingedrungen und hat ein Kalb tödlich verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 2.45 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche auf dem Hof an der Dorfstraße. Als er nachsah, bot sich ihm ein schreckliches Bild: In einer Kälberhütte - abseits des Stalls - fand er ein blutüberströmtes Jungtier.

Das Kalb hatte eine Stichverletzung in der Lunge. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Es verendete noch vor Ort.

Bei der Durchsuchung der Umgebung entdeckte der Zeuge ein weiteres Kalb, das eine Verletzung oberhalb des rechten Auges hatte. Ob hier ein Angriff vorlag oder sich das Tier in Panik selbst verletzte, ist Gegenstand der Ermittlungen.