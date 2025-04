Ausgezeichnet: Das sind die Lieblingsbiergärten in Bayern

München - Im Rahmen des "GastroFrühlings" sind in dieser Woche im Hippodrom Festzelt auf dem Münchener Frühlingsfest die Auszeichnungen im Wettbewerb "Lieblingsbiergarten 2024" verliehen worden.

Mit dem warmen Wetter kommen auch die Biergarten-Fans wieder auf ihre Kosten. Drei wurden nun feierlich ausgezeichnet. © Armin Weigel/dpa

Das teilte der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband "DEHOGA Bayern" am Mittwoch mit.

Sieger in der Kategorie bis 200 Sitzplätze wurde der Schlossgarten Murnau. Punktgleich auf Platz 2 landeten das "Hinterhöfle" in Volkach und der "Kellerwirt" in Haiming.

In der Kategorie bis 500 Sitzplätze durfte der Biergarten "Beim Lagoi" (Buttenwiesen) jubeln. Dahinter landeten der "Landgasthof Hummel" (Ebensfeld) und der Gasthof "Birnthaler" (Geisenfeld).

Dann kamen die großen Biergärten dran. Hier waren alle Teilnehmer zu finden, die mehr als 500 Sitzplätze für ihre Gäste anbieten. Hier durften sich die Vertreter aus dem Gäuboden freuen. Auf Platz 1 landete nämlich der "Landshuter Hof" im niederbayerischen Straubing. Der "LaHo" ist bayerisches Restaurant, Hotel und eben Biergarten mit einem kleinen Spielplatz für die jüngsten Besucher.

Dahinter waren der "Fuchsgarten mit Fuchsstadl" (Riedenburg) und die "Waldwirtschaft"(Großhesselohe).