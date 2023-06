Das ändert sich im Juni: Geld zurück von der Bahn, geschlossene Apotheken und Abschied von der Corona-App!

Die Corona-Warn-App geht ab dem 1. Juni in den Ruhemodus. © Michael Kappeler/dpa/dpa-tmn

Obwohl sie wahrscheinlich die wenigsten überhaupt noch nutzen, ist die Zeit der Corona-Warn-App nun offiziell vorbei.

Direkt zum ersten Juni wird die App in einen Ruhemodus versetzt, nachdem die Entwicklung an der App zur Infektionsnachverfolgung am 31. Mai aufgrund der gewachsenen Immunität innerhalb der Bevölkerung offiziell beendet wurde.

Wer seine Impfzertifikate über die Anwendung weiter nutzen will, kann dies trotzdem tun.

Ebenfalls zu Monatsbeginn erhalten Familien mit eher geringem Einkommen die Chance, über die sogenannte "Neubauförderung" den Bau ihres Hauses zu finanzieren.

Bei einem Jahreseinkommen von maximal 60.000 Euro - plus 10.000 Euro obendrauf für jedes Kind - haben Familien Anspruch auf "Wohneigentumsförderung".