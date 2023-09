Familienvater verlässt sich auf Google Maps und stürzt in den Tod!

North Carolina (USA) - Furchtbares Unglück in den USA : Weil sein Navigationsgerät ihn über eine marode Brücke lotste, ist ein Mann im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben gekommen. Nun verklagt seine Witwe Google .

Google Maps schickte Philip Paxson (†47) über eine kaputte Brücke - seine Frau Alicia klagt. © Montage: picture alliance / Armin Weigel/dpa, Screenshot/Facebook/Alicia Paxson

Philip Paxson (†47), Vater von zwei kleinen Mädchen und liebender Ehemann, verließ sich bei einer Autofahrt vor knapp einem Jahr, wie die meisten Autofahrer, auf sein Navi - doch er bezahlte es mit seinem Leben.

Wie unter anderem die New York Post berichtete, war der Amerikaner am 30. September 2022 mitten in der Nacht auf dem Heimweg von der Geburtstagsfeier seiner ältesten Tochter, als sich das schreckliche Unglück ereignete.

Google Maps habe den Familienvater, der sich in der Gegend nicht ausgekannt habe, auf eine Brücke gelotst, die es so jedoch gar nicht mehr gab, da sie fast ein Jahrzehnt zuvor eingestürzt und seitdem nie repariert worden war.

Der 47-Jährige stürzte mit seinem Jeep sechs Meter tief in einen Fluss und ertrank.

"Unsere Mädchen fragen mich, wie und warum ihr Vater gestorben ist, und mir fehlen die Worte, weil ich als Erwachsene immer noch nicht verstehen kann, wie die Verantwortlichen für die GPS-Wegbeschreibung und die Brücke gehandelt haben - mit so wenig Rücksicht auf Menschenleben", erklärte Philips Witwe Alicia, die am Dienstag Klage gegen den Technologie-Riesen eingereicht hat.

Sie wolle erreichen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden, und sicherstellen, dass sich solch eine Tragödie nicht wiederhole.