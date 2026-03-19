Deutschland bald ohne Gletscher: Eis schmilzt dramatisch schnell

Garmisch-Partenkirchen - Zum Welttag der Gletscher gibt es keine guten Nachrichten vom vermeintlich ewigen Eis: Voraussichtlich in den 2030er-Jahren wird Deutschland Forschern zufolge gletscherfrei sein.

Der Blaueisgletscher liegt im oberen Blaueiskar und schmilzt immer schneller. © Angelika Warmuth/dpa

Nach neuen Untersuchungen haben die vier letzten deutschen Gletscher innerhalb von nur zwei Jahren mehr als ein Viertel ihrer Fläche verloren. Beim Blaueisgletscher und beim Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen waren es zwischen 2023 und 2025 sogar jeweils rund 45 Prozent.

Das ergab eine Vermessung durch den Geografen Wilfried Hagg von der Hochschule München und den Glaziologen Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW). Die Forscher veröffentlichten das Ergebnis kurz vor dem Welttag der Gletscher am Samstag (21. März).

Eine Million Kubikmeter Eis schmolzen insgesamt ab. Auch bei der Dicke des Eises zeigt sich: Der Gletscherschwund hat sich rapide beschleunigt. Die Eisdicke nahm im Schnitt um 1,6 Meter pro Jahr ab - und damit deutlich stärker als im Zeitraum 2018 bis 2023. Als Hauptursache gilt der Klimawandel.

"Wir sehen, dass die Gletscher inzwischen in einem rasanten Tempo abschmelzen", sagte Mayer. "Die Geschwindigkeit des Gletscherschwundes hat sich in den letzten Jahren verdoppelt."

Die beiden Berchtesgadener Gletscher könnten sehr bald nicht mehr als Gletscher gelten - jedes Jahr könne es so weit sein, hieß es.