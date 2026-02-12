Droht die Erde bald zu verbrennen? Forscher warnen vor gewaltiger Hitzephase

Corvallis (USA)/Potsdam - Ein internationales Forscherteam warnt eindringlich vor einer beschleunigten Erderwärmung, die zu einer dauerhaften Hitzephase führen könnte.

Seit rund 11.700 Jahren ist das Klima vergleichsweise stabil, was die Entstehung vieler Ökosysteme erst möglich machte. (Symbolfoto) © -/Theundertow Ocean & Divers for Climate/AAP/dpa

"Das Klima der Erde entfernt sich gerade von den stabilen Bedingungen, die die menschliche Zivilisation über Jahrtausende hinweg getragen haben", heißt es im Fachjournal "One Earth". Mehrere Teile des Erdsystems könnten bereits näher an einer Destabilisierung sein als angenommen.

Die Forschenden zeigen das Zusammenspiel der Faktoren, das die Erde in ein sogenanntes Hothouse verwandeln könnte - eine für den Menschen gefährliche, dauerhafte Heißphase.

Werde dieser Pfad einmal beschritten, lasse er sich kaum noch stoppen, schreibt das Team um William Ripple von der Oregon State University in Corvallis.

Zu den Mitgliedern zählen der frühere und ein aktueller Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Hans Joachim Schellnhuber (75) und Johan Rockström (60). Sie sehen aber noch ein kurzes Zeitfenster zum Gegensteuern.

Um die Bedingungen zu bewahren, wurde im Klimaabkommen von Paris vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.