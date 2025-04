Hände festgeklebt: Klimaaktivisten blockieren Zementwerk bei Heidelberg

Heidelberg - Aus Protest gegen den Zementhandel haben Aktivisten in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) am Montagmorgen das Gelände eines Baustoffunternehmens blockiert.

Lkw-Fahrern wurde der Zugang zum Zementwerk versperrt. © René Priebe / PR-Video

Rund ein Dutzend von ihnen setzte sich auf die Straße zum Zementwerk, einige fixierten ihre Hände durch Kleber auf dem Asphalt, wie ein dpa-Reporter am Ort berichtete.

Am Gebäude brachten sie ein Banner an mit der Aufschrift "It's Time to End Cement" (auf Deutsch etwa: "Es ist Zeit, Zement zu beenden").

Nach eigenen Angaben gehören die Protestierenden zur Gruppe End Cement. Diese kritisiert unter anderem den CO₂-Ausstoß des Unternehmens. Die Gruppe fordert eine Wende hin zu nachhaltigen Baustoffen. Vom blockierten Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.