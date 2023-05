Experten warnen: Weltweiter Verkehr droht Klimaziele zu verfehlen

Um die Klimaziele für das Jahr 2050 zu erreichen, muss der Verkehr seine Emissionen drastisch reduzieren, mahnten am Freitag Experten auf dem Weltverkehrsforum. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr werden dem Weltverkehrsforum (ITF) zufolge nach aktuellem Stand 2050 nur drei Prozent niedriger als im Vor-Corona-Jahr liegen.

"Das würde bedeuten, dass der Verkehr die Klimaziele des Pariser Abkommens massiv verfehlt", sagte ITF-Sprecher Hans Michael Kloth am letzten Tag des Verkehrsgipfels am Freitag in Leipzig. Auf der dreitägigen Veranstaltung spielte vor allem der Spagat zwischen Mobilität und Klimaneutralität eine zentrale Rolle. Auch der Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur wurde besprochen.

Um das Problem der wachsenden Bevölkerung und der damit verbundenen erhöhten Verkehrsbelastung zu lösen, müssten Straßen aus Sicht des ITF nicht mehr nach prognostiziertem Bedarf gebaut werden, sondern eine politische Verkehrsvision entwickelt und umgesetzt werden. Der aus Neuseeland stammende Planungsansatz "decide and provide" (entscheiden und bereitstellen) werde Kloth zufolge bereits in vielen Ländern verfolgt.

Demnach plädiert das ITF für mehr Busse und Bahnen, mit mehr Radverkehr und Fußwegen - und um die Straßen zu entlasten auch weniger Autos.