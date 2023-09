Zu wenig Klimaschutz? Jugendliche verklagen 32 europäische Staaten

Straßburg/Lissabon - Sie wollen Antworten und Lösungen! Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wird am morgigen Mittwoch eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen gegen 32 europäische Staaten verhandelt, in der mehr Klimaschutz gefordert wird.