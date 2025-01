Bayerns gekipptes Klimaziel sorgt für Proteste: "Klimaschutz ist Söder tatsächlich egal"

München - Mehr als 10.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen mit einer Unterschriftensammlung gegen die von der Staatsregierung geplante Verschiebung von Bayerns Klimaneutralität auf das Jahr 2045 protestiert.

Zur Erinnerung: Noch am 12. Dezember, also nachdem das Kabinett bereits seine Absprache hinter verschlossenen Türen getroffen hatte, sagte Glauber im Landtag noch nichts über 2045.

Sie verlangen ein Festhalten an dem bisher im Klimagesetz verankerten Ziel, den Freistaat bis 2040 klimaneutral zu machen. Bayerns Klimapolitik wird so unfreiwillig Teil des Bundestagswahlkampfes.

Um das abgeschaltete Atomkraftwerk Isar 2 überhaupt in Betrieb nehmen zu können, müsste das Atomgesetz geändert werden – und dann dauert es noch Jahre. © Armin Weigel/dpa

Auch die Argumentation zur Kernkraft wirkt inhaltlich nicht plausibel.



So schreibt das Umweltministerium in einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Martin Stümpfig (54), dass weder im "Energieplan Bayern 2040" noch in der landeseigenen "Energiesystemanalyse – Bayern klimaneutral" die nun laut Söder unverzichtbare Atomenergie bis dato eine Rolle gespielt hat.

Derzeit gilt die – auch mit den Stimmen der CSU beschlossene – Gesetzesgrundlage zum deutschen Atomausstieg.

Stümpfigs Kritik geht noch weiter: "Klimaschutz ist Söder tatsächlich egal. Das ist fatal angesichts der enorm zunehmenden Schäden in Bayern."

Allein das Sommerhochwasser 2024 habe mindestens Schäden in Höhe von zwei Milliarden Euro verursacht. "Das Unterlaufen eines gültigen Gesetzes ist unglaublich."