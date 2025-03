Der Ausbau von Bus und Bahn kommt in Deutschland kaum voran, mit einer einzigen Ausnahme!

Der Ausbau des Bus- und Bahnangebots kommt einer Erhebung von Greenpeace zufolge in den meisten deutschen Großstädten kaum voran. Einzige Ausnahme: Leipzig.

Leipzig/Berlin - Der öffentliche Personennahverkehr soll erheblich dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Dafür müsste das Angebot ausgebaut werden. Vielerorts geschieht das Gegenteil. Leipzig geht derweil mit gutem Beispiel voran.

Fahrgäste warten am Leipziger Hauptbahnhof auf die Einfahrt einer Straßenbahn. Die Messestadt ist beim Ausbau von Bus und Bahn laut einer Greenpeace-Erhebung Spitzenreiter. © Jan Woitas/dpa Der Ausbau des Bus- und Bahnangebots kommt einer Erhebung im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace zufolge in den meisten deutschen Großstädten kaum voran. In Berlin und vier weiteren Städten sei der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den vergangenen zwei Jahren sogar zusammengestrichen worden, heißt es in der Studie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nur ein Drittel der Städte habe den Nahverkehr seit 2023 spürbar - also um mehr als ein Prozent - ausgebaut. Klimapolitik Klimaklage gegen die Bundesregierung: 54.000 Menschen fordern härtere Maßnahmen! "Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, müsste das ÖPNV-Angebot pro Jahr um mindestens 4,5 Prozent wachsen", heißt es. Dies erreiche nur Leipzig.

Deutliches Plus in Leipzig, Rückgang in Berlin

In den meisten deutschen Städten gehe der Ausbau allerdings kaum voran. Negativ-Spitzenreiter: Berlin. Die Hauptstadt verzeichnete Greenpeace zufolge zuletzt sogar einen Rückgang von 7,1 Prozent. © Soeren Stache/dpa "Der ÖPNV ist das Rückgrat eines sauberen, klimaschonenden Verkehrs, doch in den meisten Städten steht der Ausbau auf der Kriechspur", sagte Greenpeace-Verkehrsexpertin Lena Donat. "Deutschlands Städte brauchen einen Booster für Bus und Bahn, dabei muss der Bund ihnen finanziell beistehen." Am höchsten war der Rückgang mit einem Minus von 7,1 Prozent der Studie zufolge in der Hauptstadt Berlin. Aber auch in Kiel (minus 3,7 Prozent), Köln (-3,1), Frankfurt am Main (-2,8) und in Karlsruhe (-2,5) schrumpfte das Angebot deutlich. In zwölf Städten tat sich dagegen kaum etwas - die Zu- oder Abnahme lag bei plus/minus einem Prozent. Klimapolitik Mit Wasserstoff ans Ziel: NRW-Verkehrsbetrieb nimmt umweltfreundliche Busse in Betrieb In Leipzig legte das Angebot dagegen um 14,6 Prozent zu. Auch Nürnberg (+5,4), Aachen (4,3), Münster (3,9) und Dresden (3,1) verzeichneten deutliche Zuwächse.

Fehlendes Personal und fehlendes Geld sind meist die Gründe