Umweltminister blickt besorgt auf den Mai: Dieses Phänomen ist "vollkommen ungewöhnlich"

"Also nicht immer nur Begradigung, nicht immer nur Vertiefung, sondern vor allem auch Gewässer fließen zu lassen und sie auch in ihrem natürlichen Habitat zu haben", sagte Schneider.

"Dieses Niedrigwasser im Mai ist vollkommen ungewöhnlich. Es zeigen sich hier die Auswirkungen des Klimawandels ", schilderte Schneider bei einem Termin am Rhein in Bonn. "Was wir derzeit erleben, ist zwar schönes Wetter und Sonnenschein, aber de facto ist es eine Naturkatastrophe, weil wir kein Wasser haben."

Die insgesamt geplanten 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz sollten nach seinem Verständnis vor allem in Maßnahmen gehen, die auch umgesetzt werden könnten, sagte Schneider. Hier sollten den Kommunen und Ländern als Hauptakteuren schnell und effizient Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Unter anderem müsse die Klimaanpassung in den Städten noch weiter vorankommen, etwa durch die Entsiegelung von Flächen. "Ich habe meinen Dienstsitz heute in Augenschein genommen am Robert-Schuman-Platz - das ist eine Betonwüste." Ähnliches gebe es in vielen Städten.

Schneider betonte, dass Bonn auch in Zukunft erster Dienstsitz seines Ministeriums bleiben werde. "Ich werde auch hier sein und hier Termine wahrnehmen, ich werde auch gezielt hier Konferenzen veranstalten und daran teilnehmen."