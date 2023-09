Wetterexperte warnt: Europa können Temperaturen von 50 Grad drohen!

Das ausgetrocknete Elbufer 2022. Im Sommer vergangenen Jahres war die erste Hitzewelle noch vor dem kalendarischen Sommeranfang auf Deutschland zugerollt. © Robert Michael/dpa

2021 wurden in Lytton im Nordwesten Kanadas Temperaturen von 49,6 Grad Celsius erreicht. Ein internationales Forscherteam hat das Wetterereignis nun unter die Lupe genommen um zu klären, ob die Hitzewelle, die über Kanada damals hinwegrollte, hätte vorhergesagt werden können.

"In der aktuellen Studie ging es um eine Risikoabschätzung", beschreibt es Sebastian Sippel, Juniorprofessor für Klima-Attribution am Institut für Meteorologie der Universität Leipzig und Mitglied des Forscherteams. Er sagt, dass die 50 Grad in Kanada im Vorhinein als "Worst Case" hätten bestimmt werden können und betont: "Behörden, Infrastruktur und auch Firmen müssen also darauf vorbereitet sein, dass solche Ereignisse auftreten können."

Eine vorangehende Studie aus dem Jahr 2021 habe bereits aufgezeigt, dass derartige Extremtermperaturen dann auftreten, wenn eine Kombination von physikalischen Ursachen, die Hitzewellen begünstigen und verstärken, zusammenkommen.

"Diese Ursachen sind zum Beispiel eine entsprechende Wetterlage und sehr trockene Böden, die wiederum die Hitze verstärken, und natürlich der fortschreitende Klimawandel", so Sippel.