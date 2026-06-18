Mit fast 50 angekommen: Sylvie Meis hat heute nur noch einen großen Wunsch
Köln - Werbegesicht, Model und Moderatorin - Karrieretechnisch läuft es bei Sylvie Meis (48) rund! Doch die 48-Jährige hat mittlerweile ganz andere Prioritäten. TAG24 traf das Model zum Interview, in dem sie überraschend offen über ihren Herzenswunsch und das Verhältnis zu Sohn Damián sprach.
Als Gesicht der niederländischen Brillenkette Eyes + More präsentierte Sylvie am Dienstag ihre eigene Kollektion in einem brandneuen Store in Köln. Darunter insgesamt 50 Modelle - von Sonnenbrillen bis Gleitsichtbrillen.
Doch trotz Karriere, Shootings und neuer Projekte ist ihr größter Wunsch inzwischen ein ganz anderer. "Ich wünsche mir auch immer mehr Zeit mit meiner Familie und mit Damián. Und das ist das Allerwichtigste [...] Gesundheit und die Familie", verriet sie TAG24.
Ihr Sohn ist mittlerweile 20 Jahre alt und steht als professioneller Fußballspieler beim niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam unter Vertrag. Gemeinsame Zeit sei inzwischen gar nicht so leicht zu finden.
"Man muss das natürlich immer planen", sagte Meis. Sowohl sie als auch Damián hätten volle Terminkalender.
Die Karrierefrau ließ aber keinen Zweifel daran, dass der 20-Jährige für sie das allerwichtigste ist: "Damián ist natürlich mein größter Stolz in meinem Leben. Er ist charmant und intelligent und hat Humor und geht seinen Weg."
Sylvie Meis über Selbstzweifel: "Ich mache das Beste raus"
In Zeiten von Instagram und Co. bleibt Sylvie Meis ihrer Einstellung treu: Statt sich mit anderen Frauen zu vergleichen, sucht sie lieber nach Inspiration.
"Ich würde nicht sagen, vergleiche mich. Ich lasse mich gerne inspirieren von anderen Frauen. Ich finde andere Frauen wahnsinnig toll", erzählte sie im TAG24-Interview.
Statt Neid denke sie eher: "Good for her, wow, also so kann es auch gehen." Vorbilder seien für sie unter anderem Heidi Klum (53), Eva Longoria (51), Demi Moore (63) und Jennifer Lopez (56).
Auch im Alltag hat die 48-Jährige ihr persönliches Rezept gefunden, um bei sich selbst zu bleiben. "Was mir sehr, sehr hilft, ist mein Sport", sagte sie. Selbst an hektischen Tagen stehe sie dafür lieber eine Stunde früher auf.
Abschließend erklärte sie: "Mein Leben ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, war auch nicht das Ziel. Aber ich mache das Beste raus." Mit fast 50 sei sie "mega gut angekommen" und wünsche sich vor allem, "diese enorme Zufriedenheit festhalten" zu können.
Titelfoto: Cyrano Bentlage / Christoph Krause