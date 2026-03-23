Mit nur 43 Jahren: "OnlyFans"-Besitzer stirbt an Krebs
London (England) - Der Besitzer der Erotik-Plattform "OnlyFans", Leonid Radvinsky (†43), ist überraschend gestorben.
"Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von Leo Radvinsky bekannt. Leo ist nach langem Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben", teilte "OnlyFans" gegenüber dem Magazin "Bloomberg" am Montag mit.
Radvinsky wurde 43 Jahre alt.
Im Jahr 2018 hatte der gebürtige Ukrainer einen Mehrheitsanteil an der freizügigen Plattform gekauft und maßgeblich zu dessen Aufschwung beigetragen.
Auch für ihn selber scheint sich das Geschäftsmodell, bei denen sogenannte "Creator" ihre exklusiven Inhalte an ihre zahlenden Fans verkaufen können, gelohnt zu haben. Das "Forbes"-Magazin schätze Radvinskys Vermögen zuletzt auf 4,7 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro).
Titelfoto: PR/OnlyFans