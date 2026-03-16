Neuer Schufa-Score eingeführt: Was soll das bringen?

Wiesbaden - Damit Verbraucher besser verstehen können, warum sie die Traumwohnung oder einen Kredit nicht bekommen, hat die Schufa ein neues Score-System entwickelt.

Ab Dienstag berechnete die Schufa die Bonität der Verbraucher anhand eines neuen Score-Systems. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Zuge einer sogenannten "Transparenzoffensive" wurde seit 2022 an einem neuen Schufa-Score gearbeitet, der ab Dienstag (17. März) greift.

Die Wirtschaftsauskunftei mit Sitz in Wiesbaden begründete diesen Schritt unter anderem anhand eines veränderten Konsumverhaltens der Menschen, die heutzutage vermehrt "Mini-Kredite" aufnehmen würden, indem sie etwa Produkte erst kaufen, aber dann beispielsweise per "Klarna" später bezahlen.

Bisher war vielen Verbrauchern dabei relativ unklar, anhand welcher Kriterien sie von der Schufa in Bezug auf ihre Kreditwürdigkeit besser oder schlechter eingestuft werden. Der neue Score soll das nun ändern.

Im alten Score-System wurde die Bonität anhand von über 50 verschiedenen Werten ermittelt, darunter sechs sogenannte "Branchenscores", die eigens Auskunft über den potenziellen Kunden für bestimmte Wirtschaftszweige (Online-Handel, Banken, Mobilfunkanbieter) bereitstellten. Für den Kunden selbst wurden all diese Werte in einem "Basisscore" zusammengefasst, der für die anfragenden Unternehmen jedoch nicht einsehbar war.

Mit der Einführung des neuen Schufa-Scores fallen die Branchenscores sowie der Basisscore weg. Stattdessen sollen Kreditinstitute, Vermieter und Co. künftig dieselbe Schufa-Einstufung eines Verbrauchers zu Gesicht bekommen wie auch der Verbraucher selbst.