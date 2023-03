Nach Sturm aufs Zittauer Rathaus: Landes- und Lokalpolitiker zeigen sich alarmiert

Zittau - Nachdem zahlreiche Demonstranten am gestrigen Donnerstagnachmittag das Zittauer Rathaus gestürmt und die dortige Stadtratssitzung gestört haben, äußerten sich nun mehrere Politiker sowie der Oberbürgerbürgermeister der Stadt zum Vorfall.

Am gestrigen Donnerstag drängten sich Demonstranten ins Zittauer Rathaus. Sie platzten in die Stadtratssitzung und versuchten, die Politiker zur Rede zu stellen. © Daniel Schäfer/dpa

Es seien "deutlich zu viele und teilweise sehr aggressive Personen in den Saal" gekommen, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (47, "Zittau kann nicht mehr") am heutigen Freitag. Die Stadtspitze habe die Polizei gerufen, um die Lage in den Griff zu bekommen.

"Nicht zuletzt aufgrund des besonnenen Auftretens des Oberbürgermeisters konnte die Lage letztlich so weit beruhigt werden, dass die Menschen den Saal ohne polizeiliches Zutun verließen und die dort verbliebenen mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch kommen konnten", so eine Polizeisprecherin.

Zenker selbst erklärte: "Auch im Konfliktfall muss eine Einwohnerfragestunde möglich sein." Er sei deshalb auf die Anliegen der Menschen eingegangen, auch später noch auf dem Marktplatz.