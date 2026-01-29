NATO schickt Kriegsschiffe nach Deutschland: Das ist der Grund

Rota (Spanien) - Die NATO zieht im Rahmen eines laufenden Großmanövers mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe zusammen und schickt sie Richtung Deutschland.

Schiffe fahren in den nächsten Tagen vom spanischen Stützpunkt Rota im Verbund nach Deutschland. © Kay Nietfeld/dpa

Die Verlegung ist Teil der größten NATO-Übung des Jahres, "Steadfast Dart 26" (in etwa: standfester Pfeil) unter dem Kommando des deutschen Vier-Sterne-Generals Ingo Gerhartz.

Dabei wird die schnelle Verlegung Tausender Soldatinnen und Soldaten innerhalb Europas von Süden und Westen nach Norden und Osten geübt. Hintergrund ist die Bedrohung durch Russland.

Gerhartz, der frühere Chef der Luftwaffe und verantwortliche NATO-Kommandeur für die Verteidigung Zentraleuropas besuchte im Rahmen der Übung den südspanischen Militärhafen Rota.

Von dort sollen in den kommenden Tagen vier türkische und zwei spanische Schiffe auslaufen. Die Einheiten sollen am 11. Februar in Kiel ankommen.