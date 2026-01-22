Nach katastrophalem Kaufhausbrand: Zahl der Toten steigt auf 60

Karachi - Nach dem verheerenden Brand eines Einkaufszentrums in Pakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen. Die Opferzahl war plötzlich angestiegen, nachdem rund 30 Leichen unter den Trümmern eines Geschäfts gefunden wurden, wie ein lokaler Beamter in der Hafenstadt Karachi der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Durch das Feuer soll das gesamte Einkaufszentrum ausgebrannt sein. © Ali Raza/AP/dpa

Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen und hatte die Einkaufspassage in der Millionenmetropole fast vollständig zerstört. "Wir glauben, dass noch etwa 30 Menschen vermisst werden. Es gibt keine Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden", sagte ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Unterdessen wurden die Leichen zwecks Identifizierung DNA-Tests unterzogen, wie eine Polizeiärztin erklärte. "Der Vorgang könnte noch ein paar Tage dauern", sagte sie. Mehrere Dutzend Menschen werden noch vermisst. Familien warteten in Sorge und Hoffnung auf Gewissheit vor der Brandruine.

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt – tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.

