Vater würgt sein Kind, bis es fast erstickt: Kamera überträgt alles live bei TikTok

Dąbrowa Górnicza (Polen) - Die Bilder und Schreie eines kleinen Jungen in Polen , die eine Kamera am vergangenen Donnerstag live ins Internet übertragen hat, sind nur schwer auszuhalten.

Der Vater hätte den Jungen (7) vor laufender Kamera beinahe erwürgt. © Screenshot Facebook/Biuro Obrony Praw Dziecka

Die Organisation "Büro zur Verteidigung der Kinderrechte" (Polnisch: "Biuro Obrony Praw Dziecka"), die sich für den Schutz der Kinder vor Gewalt, Diskriminierung und Ausbeutung einsetzt, teilte später das verstörende Video auf ihrer Facebook-Seite.

"Kindesmissbrauch bedeutet nicht immer, ein Kind zu schlagen oder zu schütteln - es beinhaltet auch, ein Kind zu ersticken und so festzuhalten, dass es daran gehindert wird, frei zu atmen. Das ist in diesem Video passiert", heißt es in der Beschreibung zu der furchtbaren Aufnahme.

Zu sehen ist, wie der Vater das Kind, das einem Bericht von Polsat News zufolge sieben Jahre alt ist, zunächst bewegungsunfähig machte und dann mit seinem Gewicht auf das wehrlose Wesen drückte, während er mit seinen Armen und Händen den Minderjährigen im Bereich der oberen Luftwege zu würgen schien.

Das Kind schrie und bat seine Mutter immer wieder, ihm zu helfen, aber die Frau reagierte nicht. Stattdessen schob sie sogar noch die Möbel aus dem Weg und sagte erschreckende Worte: "Vielleicht ist am Ende Frieden." Offenbar hoffte sie, dass der Vater den Sohn erdrosseln würde.

In der Hoffnung, jemand würde ihn hören, flehte der Junge um Hilfe. Ein Internetnutzer, der die brutalen Szenen auf TikTok verfolgte, reagierte schließlich und informierte die Polizei.

Erst als der Kleine aufhörte zu atmen, ließ der erwachsene Mann ihn los.