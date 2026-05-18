Abgeordnete müssen abspecken: Erhöhung der Diäten wird wohl ausgesetzt

Berlin - Die zum 1. Juli anstehende Erhöhung der Diäten für die 630 Bundestagsabgeordneten wird voraussichtlich ausgesetzt. Steffen Bilger (47, CDU) verwies im "Frühstart" von RTL und ntv zwar auf noch anstehende Diskussionen in den Fraktionsgremien, betonte aber auch, dass CDU und SPD der Auffassung seien, diesen Schritt jetzt zu vollziehen.

Für die 630 Bundestagsabgeordneten gibt es wohl vorerst nicht mehr Geld. © Michael Kappeler/dpa

Zur Begründung verwies Bilger darauf, dass die grundlegenden anstehenden Reformen in diesem Jahr für die Menschen auch mit Belastungen verbunden seien. Es sei daher richtig, dass auch die Politiker einen Beitrag leisteten.

SPD, Linke, Grüne und AfD sind ebenfalls für eine Aussetzung. Eigentlich sollen die Diäten zum 1. Juli um 497 Euro steigen – auf rund 12.330 Euro.

Auch Unionsfraktionschef Jens Spahn (46, CDU) zeigte sich im Gespräch mit dem Portal "The Pioneer" offen dafür, die Diätenerhöhung in diesem Jahr auszusetzen.

Er verstehe, dass viele Bürger sagten, wenn sie gerade viel verzichten müssten, dann erwarteten sie das auch von den Abgeordneten.