Aus gesundheitlichen Gründen: Jan van Aken tritt als Linken-Chef zurück

Berlin - Der Co-Vorsitzende der Linken , Jan van Aken (64), wird sein Amt im Juni niederlegen. Wie der Politiker mitteilte, wird er beim Bundesparteitag nicht erneut als Parteivorsitzender antreten und sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Jan van Aken (64) tritt von der Parteiführung zurück. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Ich muss mich in der nächsten Zeit verstärkt um meine Gesundheit kümmern", erklärte van Aken in einer Mitteilung. Es bestehe jedoch "kein Grund zu größerer Sorge", da es sich nicht um eine lebensbedrohliche Erkrankung handle. Sein Bundestagsmandat wolle er weiterhin bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben.

Bis zum Parteitag im Juni bleibt van Aken noch gemeinsam mit Ines Schwerdtner (36) an der Parteispitze. Der Schritt falle ihm schwer, betonte er, zugleich zeigte er sich aber zuversichtlich mit Blick auf die Entwicklung der Linken.