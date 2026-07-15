"Dann stellen wir sie an die Wand": Nach diesen Aussagen wird gegen Kabarettist Uwe Steimle ermittelt

Dessau-Roßlau - Nach seinen verunglimpfenden Aussagen über die CDU -Politiker Friedrich Merz (70) und Angela Merkel (71) hat die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Ermittlungen gegen den Kabarettisten Uwe Steimle (63) eingeleitet.

Hier war die Stimmung noch ausgelassen: Ulrich Siegmund (35, v.l.n.r.), Tino Chrupalla (51) und Uwe Steimle (63) auf dem AfD-Parteitag. © Jan Woitas/dpa

Man habe ein Verfahren nach Paragraf 126 des Strafgesetzbuchs eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft und bestätigte damit Informationen des "Spiegels". Dabei geht es um die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Steimle hatte sich in einer AfD-Veranstaltung am Dienstagabend in Dessau-Roßlau abfällig über Kanzler Merz und Altkanzlerin Merkel geäußert. Über das neue Porträtbild von Merkel sagte Steimle, die frühere Kanzlerin habe sich für eine Darstellung im Stehen entschieden, "weil sie ahnt, sie wird bald sitzen". Er schob hinter: "Im Moment hängt sie erst mal." Und wenn der Nagel breche, "dann stellen wir sie an die Wand. Also uns wird schon was einfallen."

Steimle legte nach: "Wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht." Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) war ein deutscher Wehrmacht-Oberst und zentraler Kopf des militärischen Widerstands gegen Adolf Hitler (1889-1945).

Er ist vor allem bekannt für das gescheiterte Bombenattentat auf Hitler am 20. Juli 1944.