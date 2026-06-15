15.06.2026 16:27 "Wir sind bereit": Deutscher Luftwaffenchef mit Kampfansage an Russland

General Holger Neumann stellte klar, dass die Bundeswehr sofort reagieren kann. Wenn jetzt der Anruf kommt, sei die Truppe bereit, noch heute Nacht zu kämpfen.

Von Benjamin Schön

Berlin - Klare Kampfansage an den Kreml! In einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" hat der Chef der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Holger Neumann (57), eine unmissverständliche Warnung an Wladimir Putin (73) geschickt. Sollte Russland einen NATO-Verbündeten angreifen, droht Deutschland mit verheerenden Vergeltungsschlägen.

Generalleutnant Holger Neumann (57) sieht die Deutschen für einen möglichen Ernstfall gerüstet. © Tobias SCHWARZ / AFP Jahrzehntelang galt die Bundeswehr als chronisch unterfinanziert und zögerlich, doch diese Zeiten sind endgültig vorbei! Luftwaffenchef Holger Neumann (57) stellte im Gespräch im Spandauer Hauptquartier klar, dass man vor keinem Konflikt zurückweichen werde. "Wenn es zu einem Konflikt kommt – hoffentlich niemals, aber wenn doch – werden wir jeden Zentimeter unseres Territoriums verteidigen." Sollte Putin es wagen, den Bündnisfall auszulösen, würde die Antwort der Allianz vernichtend ausfallen. Laut Neumann stünden dann sofort strategische russische Schlüsselregionen im Visier der NATO-Streitkräfte. Politik Pressefreiheit ist bedroht wie noch nie: Deutschland nur noch Platz 14 Die hochgerüstete Exklave Kaliningrad, die Metropole St. Petersburg mit ihren wichtigen Marine-Stützpunkten, die nuklear aufgerüstete Kola-Halbinsel im Nordwesten Russlands sowie die berüchtigte Schwarzmeerflotte.

Die Bundeswehr verfügt aktuell über 138 Eurofighter-Kampfjets, die das Rückgrat der deutschen Luftwaffe bilden. © picture alliance/dpa/PAP | Adam Warøawa

Der deutsche Luftwaffenchef gibt sich kämpferisch

Bisher war die deutsche Luftwaffe vor allem für Transport- und Aufklärungsflüge wie in Afghanistan bekannt. Doch im Ernstfall bricht die Bundeswehr mit all ihren alten Dogmen. Neumann kündigte an: "Wir werden mit allem reingehen, was wir in Deutschland haben, die Luftwaffe, aber auch in der NATO, um unser Land, unsere Werte, unsere Bevölkerung und unser Bündnis zu verteidigen." "Fight tonight bedeutet: Wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, wir haben hier diese Situation, dann müssen wir sofort bereit sein und wir sind bereit", so der Generalleutnant kämpferisch.

Neumann ist großer Fan der NATO