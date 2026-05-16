12.330 Euro monatlich für Bundestagsabgeordnete! Deutsche sind massiv gegen neue Diäten-Erhöhung

Berlin - Satte 11.833,47 Euro bekommen Mitglieder des Deutschen Bundestags aktuell pro Monat. Ab 1. Juli sollen es nochmal 497 Euro mehr werden. Doch die erneute Diätenerhöhung stößt in der Bevölkerung auf massiven Widerspruch.

Liegt die Abgeordnetenentschädigung in Deutschland bald bei rund 12.330 Euro? © picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Zum Vergleich: Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Medianlohn in Deutschland 2024 bei 52.159 Euro, also bei etwa 4347 Euro pro Monat. Die Abgeordnetenentschädigung könnte in Kürze mit rund 12.330 Euro fast dreimal so hoch sein.

Das passt den Deutschen allerdings gar nicht: In einer neuen YouGov-Erhebung der dpa gab eine überwältigende Mehrheit von 85 Prozent der Befragten an, dass die Abgeordneten angesichts der aktuellen Lage auf eine Anhebung verzichten sollten.

Im Schnitt gaben nur sieben von 100 Umfrage-Teilnehmern an, dass die Erhöhung in Ordnung sei. 8 Prozent waren unentschlossen.

Die sogenannten Diäten bzw. Abgeordnetenentschädigungen ergeben sich durch einen im Abgeordnetengesetz verankerten Mechanismus: Die Anpassung ist an die Entwicklung der Durchschnittslöhne gekoppelt und orientiert sich an den Bezügen eines Richters an einem obersten Bundesgericht. Rentenbeiträge müssen Mitglieder des Bundestages nicht zahlen.