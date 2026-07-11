AfD verliert! Neue Umfrage zeigt Drei-Kampf links der Mitte

Berlin - Neue Zahlen veröffentlicht! Im INSA-Sonntagstrend verringert sich der Abstand zwischen Union und AfD . Zugleich zeigt sich ein Drei-Kampf links der Mitte.

Die AfD kann ihren letzten Wert im neuen INSA-Sonntagstrend nicht halten. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Laut Umfrage im Auftrag der BILD können CDU/CSU zulegen und landen bei 22 Prozent (+1). Die AfD verliert dagegen einen Punkt und kommt erstmals seit zwei Monaten wieder auf 28 Prozent. Damit ist der Vorsprung jedoch immer noch deutlich.

Dahinter spielt sich ein enges Rennen ab. Die SPD büßt einen Punkt ein und landet bei 12 Prozent. Gleiches gilt für die Grünen. Die Linke dagegen kann sich steigern und erzielt 11 Prozent (+1).

Nicht im Parlament vertreten wären weiterhin das BSW und die FDP mit jeweils 4 Prozent.

Die Unbeliebtheit des Bundeskanzlers bleibt derweil hoch. Laut Erhebung sind nur 18 Prozent (+1) der Deutschen mit der Arbeit von Friedrich Merz (70, CDU) zufrieden, 74 Prozent (-1) dagegen unzufrieden.