Andi Scheuers Erbe: Wissing bemängelt "marode" Infrastruktur!

Verkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) ist nicht begeistert von der Arbeit seines Amtsvorgängers Andreas Scheuer (49, CSU). (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

"Ich habe 4000 marode Autobahnbrücken übernommen; ein sehr marodes Schienennetz übernommen, das in Wahrheit nicht mehr in der Lage ist, die Verkehre zu fahren, die gefahren werden müssen, geschweige denn etwas zusätzlich aufnehmen kann", erklärte Wissing am heutigen Dienstagvormittag in Berlin.

Auch auf den deutschen Wasserstraßen sei die Situation teils "desolat".

Ohne seinen Amtsvorgänger namentlich zu nennen, war klar, wen Wissing für diesen schlechten Zustand der deutschen Infrastruktur verantwortlich machte.

Am zweiten Tag des Kongresses forderte der "Bundesverband Deutsche Industrie e. V." von der Politik vor allem eine "langfristig gesicherte Finanzierung" im Verkehrswesen, gerade im Hinblick auf einen möglichen Regierungswechsel bei der Bundestagswahl 2025.