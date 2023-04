Steinmeier wirbt in Ottawa für deutsch-kanadische Freundschaft und Zusammenarbeit

Ottawa - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) hat vor seinem Besuch in Kanada die gestiegene Bedeutung der Beziehungen der beiden Länder zueinander betont.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender Kanada. © Britta Pedersen/dpa

Deutschland und Kanada seien zwar seit Jahrzehnten freundschaftlich miteinander verbunden. "Aber die geopolitischen Veränderungen der jüngsten Zeit, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Konflikt zwischen China und dem Westen, all das hat uns neu nachdenken lassen", sagte er am Sonntag während des Flugs in die kanadische Hauptstadt Ottawa.

"Wenn wir zurückschauend sagen, wir wussten in der Vergangenheit, dass wir uns mögen, dann wissen wir jetzt, dass wir uns brauchen, dringender denn je."

Aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik höre er, dass es den Ehrgeiz gebe, die bestehenden Verbindungen auszubauen.

Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender (61) und einer Delegation begleitet wird, hält sich vier Tage in dem nordamerikanischen Land auf.