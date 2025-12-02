Bundespräsident Steinmeier warnt: "Schritte zur Unmenschlichkeit sind klein"

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) ermutigt junge Menschen, sich konkret mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen und Lehren daraus zu ziehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) wünscht sich, dass sich vor allem junge Menschen mehr mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinandersetzen. © Sebastian Kahnert/dpa

Zu fragen und zu forschen "steht ganz im Sinne der Bewusstseinsschärfung, des rechtzeitigen Widerstands gegen Unrecht, Diskriminierung, Ausgrenzung oder Verfolgung", erklärte Steinmeier in Berlin.

Dies lehre zu begreifen, "wie klein die Schritte hin zur Unmenschlichkeit sein können, wie leicht Grenzen überschritten werden, wie wenig verlässlich oft ziviler Umgang miteinander ist", fügte der Präsident hinzu.

"Es lehrt vielleicht auch, wie wichtig reflektierte, kritisch geprüfte und so auch unter Druck haltbare moralische und ethische Überzeugungen sind. Wie wichtig Solidarität im Guten ist, wie wichtig der Anstand, auf den man sich verlassen kann."

Der Bundespräsident äußerte sich in einem vorab verbreiteten Redemanuskript zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Diese war im Jahr 2000 gegründet worden, um ehemalige NS-Zwangsarbeiter und andere Opfer der Verfolgung zumindest symbolisch zu entschädigen. Die deutsche Wirtschaft und der Bund verpflichteten sich jeweils zur Zahlung von fünf Milliarden D-Mark (jeweils knapp 2,6 Milliarden Euro) als Stiftungsvermögen.

Steinmeier betonte: "Es hat lange, allzu lange gedauert, bis es eine Regelung zur Entschädigung der Zwangsarbeiter gab." Dies sei eine "für uns Deutsche beschämende Geschichte".

Vielen ehemaligen Zwangsarbeitern sei so erneut schweres Unrecht zugefügt worden.