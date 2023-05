Bald bundesweiter Feiertag? Debatte über 8. Mai neu entfacht

Berlin - Dass es sich bei jenem Tag, an dem 1945 die Kapitulation Deutschlands in Kraft trat, um einen geschichtsträchtigen Tag handelt, ist unumstritten. 78 Jahre später werden nun Forderungen laut, den 8. Mai auch als offiziellen Feiertag bundesweit einzuführen.

"Nein zu Krieg" ist auf diesem Banner auf einer Gedenk-Kundgebung in Berlin zu lesen. © Fabian Sommer/dpa

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht fand der grauenvolle Krieg auf europäischem Boden nach fast sechs Jahren und unzähligen Todesopfern sein Ende.

Am heutigen Jahrestag des historischen Ereignisses kommt es überall in Deutschland zu Gedenkveranstaltungen. In Berlin wird sowohl am Brandenburger Tor als auch an den Sowjetischen Ehrenmalen der Befreiung durch die Alliierten gedacht.

In Hamburg wird der 8. Mai dabei erstmalig sogar als offizieller Gedenktag zum Ende der Nazi-Herrschaft gefeiert.

Somit scheint der Gedanke gar nicht allzu weit hergeholt, wenn seitens der Linkspartei in einer Mitteilung vom Sonntag gefordert wird, den 8. Mai als "Tag der Befreiung vom Faschismus" gleich in ganz Europa zu einem offiziellen Feiertag zu erklären.

Bei vielen Deutschen findet dieser Vorschlag bereits Zustimmung, wie eine Umfrage vom Sonntag ergab.